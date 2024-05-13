立陶宛首轮投票率近6成 现任总统和总理将决选

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（法新社维尔纽斯13日电） 立陶宛大选首轮结果出炉，无人得票过半，26日将举行第2轮决选，由现任总统瑙塞达对决总理席莫尼特。瑙塞达选前抛出「驻立陶宛台湾代表处」有更名必要，引发关切。

几乎所有选票都已开出，瑙塞达（Gitanas Nauseda）以46%的得票率领先，而总理席莫尼特（Ingrida Simonyte）拿下16%的选票。

对邻国俄罗斯的担忧一直主导这次选举，所有主要候选人都赞同身为北大西洋公约组织（NATO）和欧洲联盟成员国的立陶宛应增加国防开支，以应付来自俄国的威胁。

59岁的前银行家瑙塞达说，对拿下第2轮决选充满信心，不需「任何策略」来拚战。

现年49岁席莫尼特采财政保守主义，对社会议题则持自由派观点。她以支持同性伴侣关系闻名，这在天主教徒占多数的立陶宛引发不少争议。

选前民调显示，瑙塞达遥遥领先其他7名候选人，包括席莫尼特和着名律师维格勒（Ignas Vegele）。

这次选举投票率超过59%，创下1997年总统大选以来最高纪录。

席莫尼特在2019年决选输给瑙塞达后，这是她第2度竞选总统。

维尔纽斯大学（Vilnius University）分析家维皮索斯卡斯（Ramunas Vilpisauskas）告诉法新社：「席莫尼特得到保守党选民和自由派人士支持，而瑙塞达则是经济和社会政策左派候选人。」

立陶宛总统负责国防和外交政策，出席欧盟和北约峰会，但必须与政府和议会协商任命最高阶官员。

瑙塞达和对手席莫尼特领导的执政保守派关系不稳定，时而引发外交政策争论，最为人知的即是立陶宛与中国关系的议题。

立陶宛2021年允许台湾以以「驻立陶宛台湾代表处」名义开设实质上的大使馆，立陶宛与中国的双边关系因而紧张，中国降低与立陶宛的外交关系等级，并封杀立陶宛出口的产品。

部分立陶宛政界人士认为，在经济考量下，立陶宛应恢复与中国关系。（译者：林沂锋/核稿：刘文瑜）