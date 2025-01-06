纽约曼哈顿交通大打结 开徵9美元塞车费纾解情况

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（法新社纽约5日电） 纽约今天推出一项具争议的计画，对进入部分市区的驾驶人收取塞车费，成为美国首例，此举使地方当局与总统当选人川普陷入对立。

纽约州州长侯可（Kathy Hochul）去年11月宣布，进入曼哈顿中央公园以南地区的驾驶人，将需支付9美元（约新台币297元）的日间通行费。

这项计画起初设有15美元基本费用，但侯可于去年6月暂缓推行，理由是「对纽约人带来过多意想不到的后果」。

共和党议员要求川普出面干预终止这项计画，川普这位土生土长的纽约人曾承诺若当选将废除这项政策。

纽约市周边地区居民表示，收费将对当地生意造成损害，并妨碍居民通勤进入曼哈顿。

一名法官3日驳回了纽泽西州官员在最后时刻提出的诉求，声称这项计画对周边地区环境造成影响，要求停止收费计画的实施。

曼哈顿中下城景点与商家密集，也是许多企业总部所在地，平日涌入的观光客与上班族使城区拥挤不堪，尖峰时刻开车常塞在路上，动弹不得。伦敦、斯德哥尔摩、新加坡等大城早已徵收塞车费，且证明能改善交通，纽约却长期遭遇反弹，迟迟没有跟进。 官员表示，每天约有70万辆车辆驶入该区，由于交通堵塞，车辆平均时速仅为11公里，在某些地区甚至更慢。