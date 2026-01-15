纽西兰示警库克群岛 影子船队为俄国走私遭制裁石油

（法新社威灵顿15日电） 据法新社取得的机密名单显示，纽西兰在2024年已向库克群岛（Cook Islands）当局通报，一支由19艘油轮组成的「影子船队」涉嫌为俄罗斯与伊朗走私遭制裁石油。

库克群岛拥有蓬勃发展的国际船舶注册制度，允许外国船只以数千美元的费用悬挂其国旗航行。

愈来愈多迹象显示，库克群岛已成为外国走私者的避风港，他们悬挂库克群岛国旗，以规避西方国家的制裁监控。

纽西兰官员在2024年编制一份包含19艘「关注船舶」的清单，这些船只近年来都注册在库克群岛名下。

名单上包括原油油轮Arabesca，该船经常停靠俄罗斯在波罗的海（Baltic Sea）的港口。Arabesca在2025年被英国、加拿大、瑞士及欧洲联盟列入黑名单，原因是为俄罗斯走私遭制裁石油。

纽西兰名单上还包括化学品轮Maruti，该船经常航行于波斯湾（Persian Gulf）。根据美国去年12月发布的制裁公告，Maruti在2025年悬挂库克群岛旗帜时，运输了「数十万桶」伊朗石脑油。

Arabesca和Maruti均已从库克群岛船舶注册中删除。

然而，库克群岛当局似乎未正面回应纽西兰对其他船只提出的关切。

2024年纽西兰列出的19艘船中，截至今年1月中仍有7艘注册在库克群岛，包括涉嫌从伊朗运输原油的Bonetta与Ocean Wave。