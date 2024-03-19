缅军持续空袭若开邦 联合国秘书长忧平民死伤惨重

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（法新社曼谷18日电） 联合国秘书长古特瑞斯表示，缅甸军方持续空袭西部若开邦村庄的报导令他感到「担忧」。当地人告诉法新社，今天有20多人因此丧生。

反叛组织若开军（Arakan Army）去年11月攻击安全部队，打破2021年军方政变以来大体上获得维持的停火协议，若开邦（Rakhine State）自此动荡不安。

古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人今天表示，军方持续空袭的报导令古特瑞斯感到「忧心」，包括据报今天在岷比亚镇（Minbya）又有许多平民死伤。

岷比亚镇位在邦首府实兑（Sittwe）以东，若开军近几周来几乎已完全切断该镇的对外联系。

路透社报导，穆斯林少数族裔洛兴雅人（Rohingya）数十年来在佛教徒为主的缅甸遭到迫害，近100万人栖身位在邻国孟加拉科克斯巴扎尔（Cox’s Bazar）的拥挤营地。他们大部分因2017年的军事镇压而出逃。

缅甸军事领导人将洛兴雅人视为闯入的外国人，拒绝给予公民身分。

自由亚洲电台（Radio Free Asia）15日引述当地居民说法报导，1架战机对距离岷比亚镇约5公里的塔达村（Thar Dar）投掷炸弹，造成23人死亡、30人受伤。塔达村民主要是洛兴雅人。

尽管实兑由军政府部队掌控，不过若开军近几周里在周边地区颇有斩获，战斗也已扩散到邻国印度和孟加拉。

上月，孟加拉有至少2人命丧于自缅甸发射的迫击炮弹。