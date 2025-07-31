缅甸军政府结束紧急状态 成立新政府准备年底大选

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（法新社仰光31日电） 缅甸军政府今天宣布结束国内的紧急状态，并加紧筹备12月举行的大选。反对派组织已扬言抵制选举；观察人士则称，军方将利用这次选举来巩固权力。

2021年2月，军方推翻民选领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）领导的文官政府，宣布进入紧急状态，结果引发多边内战，造成数千人丧生。这项命令赋予军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）对立法、行政和司法机构的最高权力，但他近日宣称，选举是化解冲突的出口。

在政变中下台的前议员等反对派团体已扬言抵制这场选举。上月1名联合国专家也驳斥选举是「一场骗局」，旨在合法化军方的持续统治。

军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）在与记者分享的语音讯息中表示：「今天解除紧急状态，以便举行选举，迈向多党民主。选举将在6个月内举行。」

分析人士预测，敏昂莱将在选后继续担任总统或武装部队总司令，同时巩固权力，进一步延长自己实质统治者的任期。

缅甸官媒今天报导，军方已成立新的「联邦政府」，并成立由11名成员组成的「国家安全与和平委员会」（National Security and Peace Commission），负责在这个饱受战火蹂躏的国家举办选举。

实际上，这2个机构都由敏昂莱领导。根据他亲自签署的命令，敏昂莱也将继续担任代理总统，兼任武装部队总司令。

他表示：「即将登场的选举将于今年12月举行，我们会努力确保所有合格选民都能投票。」