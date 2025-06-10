美中伦敦第二轮贸易谈判 6/10继续第二天会谈

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（法新社伦敦9日电） 美中两国官员预定10日继续在伦敦进行第二天的贸易谈判，寻求巩固脆弱的关税战休兵。美中关税休兵因双方未松绑出口管制而有破裂之虞。

世界头两大经济体的经贸高层9日在伦敦的兰卡斯特宫（Lancaster House）举行双方第二轮贸易谈判；双方上月在瑞士日内瓦第一轮谈判时达成关税战休兵。

中方再次由负责经贸的副总理何立峰率团抵达伦敦，代表团成员还包括商务部长王文涛、国际贸易谈判代表李成钢。

美方则由财长贝森特（Scott Bessent）、商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）与美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）率团。

知情谈判的消息人士告诉法新社，双方9日会谈数小时于当天傍晚结束，预计当地时间10日上午10时继续谈判。

在这场伦敦会谈前，华府指控北京违反第一轮在日内瓦达成的协议，争执点在中国的稀土输出。

白宫国家经济会议主席哈塞特（Kevin Hassett）9日告诉CNBC：「在日内瓦时，我们同意对他们调降关税，对方则同意松绑美国经济方方面面所需的稀土与磁铁。」

哈塞特表示，虽然北京已松绑若干供应，「但速度远不如企业所盼的理想程度」。

金融时报则披露，白宫高层表示如北京同意加快稀土出口，美国总统川普将放宽对中国出售晶片的限制。