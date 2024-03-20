美中紧张 黄仁勋：不会出现世界末日场景

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（法新社圣荷西19日电） 晶片大厂辉达公司（NVIDIA）执行长黄仁勋今天表示，他并不预计会出现「世界末日场景」，但正在为中美紧张局势的最坏情况做好准备。

美国去年加强对辉达和其他晶片公司技术的出口管制，以免先进技术落入中国军方之手。

在政治分裂的美国国会中，反中情绪似乎是一个罕见的统一主题，对遏制中国公司拥有的短影音分享平台TikTok进行立法。

当被问到两国之间的摩擦可能对辉达造成什么影响时，黄仁勋表示：「我确实相信各国的目标并非敌对。」他也说，世界末日的场景不太可能发生，而它们要做的事和韧性与遵从有关。

黄仁勋说，目前，辉达需确保打算用于中国市场的晶片符合美国的限制，并使供应链更加多样化。

他提到辉达新推出的人工智慧（AI）晶片架构Blackwell，并指出这包含了数万甚至数十万个零件。

黄仁勋说：「这些零件来自世界各地，其中许多来自中国。这就是事实，这也是汽车业的事实，是国防工业的事实。」

与英特尔（Intel）、美光（Micron）和德州仪器（Texas Instruments）等许多竞争对手不同，辉达并不生产自己的晶片，而是以外包的方式，主要是依靠台积电。考虑到台湾和中国地缘政治的隐忧，这可能是个弱点。

辉达昨天推出新款AI晶片Blackwell B200，以巩固其作为AI热潮主要供应者的地位。此外，辉达也宣布扩大与世界领先的比亚迪和其他中国电动车制造商的合作，包括开发由AI驱动的自动驾驶车。