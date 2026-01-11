美国公民遭ICE枪杀 全美高喊「ICE永远撤出」

（法新社明尼阿波利斯10日电） 数以千计的示威者今天走上明尼阿波利斯街头，高喊遭联邦探员杀害的女子名字，川普政府移民打击行动中使用武力的行为，引起社会大众普遍不满。 主办单位表示，全美各地已计划发起逾千场抗议，统一口号为「ICE永远撤出，还古德正义」（ICE, Out for Good）。矛头直指美国移民暨海关执法局（ICE），因该机构执行总统川普大规模驱逐行动，正深陷日益高涨的反对浪潮中。 这句口号同时意指古德（Renee Good），这位37岁的母亲7日在明尼阿波利斯遭ICE探员于车内枪杀身亡。

数以千计示威者不畏严寒气候，走向积雪覆盖的公园，在枪击现场附近集结抗议，举着标语要求「ICE撤出明尼苏达州」。 古德的不幸丧生在明尼阿波利斯这座民主党票仓及全美各地，引起剧烈回响。

波士顿一名抗议者表示：「ICE探员竟然以自卫为由朝女人的脸开枪，根本毫无道理。有胆就叫他们来这里搞这一套，看看我们到时候会怎么对付ICE。」 在费城，示威者冒雨从市政府一路游行至ICE办公室。纽约、华盛顿与波士顿等地也纷纷发起行动，各场集会分别吸引数十至数百名抗议者参与。