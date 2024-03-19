美盼海地最快18日成立过渡委员会

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（法新社华盛顿18日电） 美国国务院今天表示，海地有望「最快」18日成立一个新的过渡当局展开治理，此一过渡当局将在未来的大选前管理国家。

海地目前秩序崩溃，暴力肆虐，黑帮控制首都太子港（Port-au-Prince）大部分地区。

「加勒比海共同体」（CARICOM）11日在牙买加举行紧急会议，决定成立一个「过渡总统委员会」（Transitional Presidential Council），当时美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也出席；美方起初称过渡委员会可在24至48小时内成立。

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）今天说：「据我所知，海地当事各方已快敲定委员会成员，但因事涉过渡总统委员会的组成，仍正与加勒比海共同体的各国领袖积极磋商。」

巴特尔说：「我预计他们最快有望今天就有进度。」还说宣告过渡委员会成立，有助促成自由公正的选举，并为部署由肯亚领导的多国维和部队扫除障碍。

根据牙买加会谈后达成的协议，海地总理亨利（Ariel Henry）同意下台。他自2021年海地最近一任总统被暗杀后，未经选举就一路掌权。

「过渡总统委员会」将负责任命一个临时政府，负责在举行选举前管理国家。过渡委员会有7人可表决、2人是观察员，成员将能代表海地光谱各端及海外侨民。