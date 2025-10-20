美陆战队火炮射击展示酿意外 炮弹碎片击中加州警车

afp_tickers

2 分钟

（法新社洛杉矶19日综合外电报导）加州公路警察今天说，在美军陆战队成立250周年庆祝活动的火炮实弹射击展示中，一枚炮弹「提前」引爆，飞散的弹片击中一辆警车。

法新社报导，昨天在加州彭多顿营（Camp Pendleton）发生的这项意外，没有传出人员伤亡。美国副总统范斯（JD Vance）也出席了这场活动。

加州公路警察（California Highway Patrol, CHP）在声明中指出，一枚炮弹「在空中提前引爆」，导致附近高速公路上一辆CHP警车受损。

CHP边境分局局长柯罗纳杜（Tony Coronado）表示：「这是一起不寻常且令人关切的事件。」他指出：「在通车中的高速公路上方进行任何实弹射击或爆破训练活动，极为罕见。」

加州州长纽松（Gavin Newsom）在活动举行前数日便批评这场火炮实弹射击展示，并为此封闭连接洛杉矶与圣地牙哥的5号州际公路（Interstate 5）长达27公里的路段。

身为川普政府的长期批评者，纽松在社群平台X上表示：「这次事件可能会夺走人命。」

美国媒体报导，陆战队已对此事件展开调查；该部队先前曾坚称活动安全无虞。

这场展示活动包括战斗机编队飞行、两栖舰展示、模拟村庄爆破，以及海豹突击队员从直升机跳入太平洋的表演。（编译：严思祺）