美驻联合国大使亚洲行 北韩：失败者乞求之行

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（法新社平壤19日电） 美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）本周于亚洲进行访问，但北韩当局今天表示，这是「失败者的乞求之行」。

汤玛斯-葛林斐德于16日访问南韩期间敦促平壤当局重返对话，她还说道，依然相信制裁是吓阻北韩的「有效工具」。

汤玛斯-葛林斐德发表上述言论之前，俄罗斯3月底在联合国安全理事会（United Nations Security Council）动用否决权，终止监督国际对北韩制裁的联合国专家小组续任。

北韩外务省透过声明指出，汤玛斯-葛林斐德的亚洲行从14日开始，也就是伊朗对以色列发动无人机和飞弹攻击的隔天，这趟出访若去处理不断升温的中东局势会更好。

北韩外务省负责国际机构副相金仙景签署的声明提到：「看来，美国好像不把维护巴勒斯坦等中东地区的和平安全放在眼里，而早已破裂的对北韩制裁格局的悲惨命运更是让他们惊慌失措。」

声明还说，汤玛斯-葛林斐德的亚洲之行只不过是藉助于手下盟国，为已丧失动力、非法无理的对北韩制裁打压活动注入活力，是「失败者卑鄙的乞求之行」。

北韩无视从2006年以来实施的联合国制裁且不顾华府和首尔当局警告，去年飞弹试射次数创新高纪录，并于2022年宣布自身为「不可逆转」的核武国家。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）