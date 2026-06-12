美4艘核动力潜舰将部署澳洲 澳防长：象徵持续推进AUKUS

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（法新社雪梨12日电） 澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）今天表示，美国海军的一支核动力潜舰中队将于今年部署澳洲战略海军基地，此举象徵「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）持续推进。

法新社报导，根据AUKUS协议，4艘美军核动力潜舰明年起将轮调部署澳洲西岸港口。美国第3潜舰中队（Submarine Squadron 3）人员将负责舰艇运作，并与澳洲及英国人员共同执行任务。

马勒斯表示，这支轮调舰队将负责训练，以为澳洲未来自行操作核动力潜舰奠定基础。他也指出，美军计画显示「AUKUS正如期推进，也已开始落实」。

美方官员指出，位于伯斯（Perth）附近的基地让美国海军得以更接近南海，在北京与台湾紧张情势升高的状况下具有战略意义。

马勒斯本周赴伦敦就AUKUS进行会谈，但行程受到英国国防大臣希利（John Healey）突然请辞影响。希利11日与马勒斯会面后重申支持AUKUS；原订陪同马勒斯参访朴茨茅斯（Portsmouth）海军基地的行程则未能成行。

AUKUS协议是澳洲最昂贵的国防计画。根据这项计画，坎培拉政府将自2032年起向美国采购3艘二手核动力潜舰，并与英国合作打造新型核动力潜舰。

然而，外界质疑美英潜舰生产速度不如预期，恐导致澳洲无法在2040年前取得所需潜舰数量。