艾卡拉兹法网称王 3种场地大满贯金杯最年轻男选手

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（法新社巴黎9日电） 西班牙新生代好手艾卡拉兹今天在法国网球公开赛男单决赛经历5盘大战，击败德国名将兹韦列夫，成为在硬地、草地和红土3种场地都称王的最年轻选手。

21岁的艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）在中央球场（Court Philippe Chatrier）经历4小时19分钟激战，终以6比3、2比6、5比7、6比1、6比2击败27岁的兹韦列夫（Alexander Zverev）。

艾卡拉兹赛后表示：「这个位置是我梦寐以求的，自从我开始打网球以来，从我5岁、6岁以来。所以这是种非常棒的感觉。」

这是他继去年从塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）手中夺下温布顿网球大赛冠军，以及2022年勇夺美国网球公开赛金杯以来，在大满贯赛中再下一城。

如果艾卡拉兹明年澳洲网球公开赛再度抡元，他就会成为在四大满贯赛都拿下冠军的最年轻男选手。

两天前在德国就家暴指控达成庭外和解的大会第4种子兹韦列夫，力拚大满贯首冠再度铩羽而归。在2020年美网上一次打进大满贯决赛时，他也是经历5盘大战后不敌奥地利好手提姆（Dominic Thiem）。

兹韦列夫本来对于终将抱得金杯怀抱着浓厚希望，但是艾卡拉兹总能够在关键时刻展现实力，硬是将两人生涯对战纪录追平成为5胜5败。

兹韦列夫说：「真叫人惊叹，那气氛，加油声令人赞叹。」

艾卡拉兹赛前期许自己能像他的偶像、西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal）一样，在高举法网金杯西班牙男选手榜上占有一席之地。终于成为第8位获此殊荣西班牙选手那一刻，他立刻难以置信般地倒卧红土上，振臂高呼。

纳达尔推文说：「为此一无与伦比胜利恭喜卡罗斯（艾卡拉兹的名字）！太棒了！为你的成功感到非常高兴！」