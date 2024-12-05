苏利文：美若与中国交战 弹药库恐迅速耗尽

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统拜登的国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）今天示警，称美国若与中国交战，弹药库可能会迅速耗尽，呼吁应加强持续性国防生产。

苏利文呼吁即将上任的川普政府延续因乌克兰战争而推动的国内国防工业增产计画。

苏利文说：「但愿我们到头来不会与中华人民共和国爆发全面战争。」

他在战略暨国际研究中心（CSIS）表示：「跟中共一样的任何国家交战，跟中共一样的军队交战，都会让弹药库存迅速消耗。」

他说：「一个健康的国防工业基础，长远来看，重要的部分在于冲突期间进行重建、激增产量及打造的能力，而非仅在冲突前打造，或为冲突做好准备。」

苏利文敦促国会和川普政府继续推动拜登提案，设立一项弹药周转基金。

这笔基金每年预算为5亿美元，能让五角大厦在即使因乌克兰等战争导致弹药耗尽的情况下采购关键弹药。

苏利文承认，下一届政府可能会在国防预算规模方面出现辩论，但他强调，增强军事工业基础的努力至关重要。冷战结束后，由于当时美国没有明显的竞争对手，国防工业基础有所萎缩。

他说：「最重要、最基本的是，我们必须持续加速生产和采购我们最需要的物资。」

苏利文还提到应对美国对手之间彼此合作的必要性，包括中国、俄罗斯、北韩及伊朗。

川普的团队已明确表态，对美国向乌克兰提供数以十亿计美元武器的兴趣不大，并曾提出迫使乌克兰与俄罗斯快速达成和解的想法。

川普的顾问团，特别是副总统当选人范斯（J.D. Vance）称，美国的资源应该更妥善用于应对中国威胁。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）