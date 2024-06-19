菲军：中国海警携刀带剑 非法登菲律宾海军船夺枪械

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（法新社马尼拉19日电） 菲律宾军方今天表示，中国海警17日在南海仁爱暗沙猛撞并登上菲国海军船只，甚至夺走枪械，一名菲国海军人员在冲突中失去拇指。

菲律宾海军人员17日在南海仁爱暗沙（Second Thomas Shoal，菲称爱尤银礁，Ayungin Shoal）执行登陆舰「马德雷山号」（BRP Sierra Madre）补给任务期间，遭中国海警局蓄意高速猛撞，导致1名海军人员受到重伤。

菲律宾海军少将托瑞斯（Alfonso Torres）告诉记者，中国海警船猛撞菲律宾船只是冲突爆发开端，且导致一名菲国海军特种作战群成员失去拇指。

托瑞斯指出，「中国海警人员非法登上我们的刚性充气船（RHIB）」并夺走一些枪械。

被夺走的枪械是要交给在马德雷山号值勤的菲律宾军人。根据托瑞斯，菲国海军人员受命不得在17日冲突中拿出他们的武器。

托瑞斯说道，中国海警之后「蓄意刺破」菲方船只。

菲律宾武装部队参谋总长布劳纳（Romeo Brawner）称登上菲国船只的中国人员携有剑、矛、刀等武器。

布劳纳对记者表示：「这是我们首次看到中国海警携带单刃剑、矛和刀。我们的部队没有这些武器。」

根据布劳纳，菲律宾海军人员「赤手空拳反击」，但人数不敌由8艘船组成的中国海警分队。