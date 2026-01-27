菲律宾南部渡轮事故增至18死 失踪者下修至10人

（法新社马尼拉27日电） 菲律宾南部昨天发生渡轮沉没事故，菲律宾海岸防卫队今天表示，死亡人数增至18人，但随着乘客名单修正，失踪人数下调至10人，搜救行动仍在持续进行中。

载有300多名乘客的渡船克尔斯汀3号（MV Trisha Kerstin 3），昨天凌晨1时50分自三宝颜（Zamboanga）出发，在驶往苏禄省（Sulu）和鲁岛（Jolo）途中翻覆。

海岸防卫队发言人卡雅雅（Noemie Cayabyab）今天表示，经重新清点克尔斯汀3号船上人员名单，从原先通报的359人降至344人，包括317名乘客和27名船员。

在这344人当中，有316人获救生还，18人不幸罹难，这意味着失踪人数也从原先推算的25人降至10人。

卡雅雅说，沉船位置水深约76公尺，一般潜水员难以进行搜救作业，正在安排专业潜水员前往。

另一方面，交通部代理部长罗培兹（Giovanni Lopez）今天在记者会上表示，遇事渡船所属船公司自2019年以来已发生32起海上事故，政府已勒令停止营运，同时调查相关政府单位在安全规范执行上是否涉及疏失。

这家船公司旗下的另一艘渡船，2023年在海上着火，造成30人丧生。

根据菲律宾媒体报导，部分生还者投诉，克尔斯汀3号船上救生衣数量不足，且部分已损坏；另一名生还者表示，船上警铃没有触发，他是被其他船客的呼喊声惊醒，不久就开始沉入冰冷的海水里。