菲律宾控中国海警船在南海阻碍科研调查

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（法新社马尼拉22日电） 菲律宾海岸防卫队（Philippine Coast Guard）今天指控中国船只在南海航行时透过「危险操作」，试图阻挡菲律宾科学家登上铁线礁（Sandy Cay）。

根据菲律宾海岸防卫队发言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela），在昨天最新一起冲突事件中，菲律宾海洋科学家搭乘渔业与水产资源局（Bureau of Fisheries and Aquatic Resources）船只前往铁线礁时，一艘中国海警船横穿它的航道，两船一度相距仅100公尺。

塔瑞耶拉表示，中国海警船当时为了引起该水域「中国海上民兵」船只的注意，还拉响警报长达逾30分钟。

铁线礁与菲律宾控制的中业岛仅距数公里，是主权争议的南沙群岛（Spratly Islands）岛礁之一，中国及菲律宾近几个月在这一带频发冲突。

然而，中国海警局昨天指34个菲律宾人「非法」登陆铁线礁，发言人甘羽透过声明表示「中方海警执法人员依法登礁并查证处置」。

塔瑞耶拉今天反驳说：「这是中国海警局所说的又一个谎言。」

根据塔瑞耶拉，尽管有中国船只在场，还有中国军用直升机在头上盘旋，菲律宾的科学团队仍在2个岛礁待了4小时，成功完成调查任务。

率领这支科学团队的菲律宾大学海洋生物学家安提卡玛拉（Jonathan Anticamara）在记者会说，他们在铁线礁观察到「不自然」且「占地广阔」，比人还高的碎石瓦砾堆。

中国及越南等在南沙群岛有领土争议的部分国家，近年致力将岛礁变成人工岛屿，在上面兴建港口、简易机场跑道与军事设施。