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蒲亭将出访蒙古国 克宫：不担心国际刑事法院逮捕令

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（法新社莫斯科30日电） 俄罗斯总统蒲亭下周将访问蒙古国，尽管国际刑事法院（ICC）称成员国有「义务」拘留蒲亭，克里姆林宫（Kremlin）表示，不担心蒙古国会在蒲亭到访期间将他逮捕。

蒲亭（Vladimir Putin）将于9月3日出访蒙古国，这是自位于海牙（The Hague）的ICC去年3月以非法遣送乌克兰儿童为由对他发出逮捕令以来，蒲亭首次前往ICC成员国。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我们没有任何顾虑，因为我们与蒙古国的朋友进行了很好的对话。」

当被问到莫斯科是否在蒲亭出访前与乌兰巴托（Ulaanbaatar）当局讨论过逮捕令，培斯科夫说：「访问的所有方面都已经仔细准备。」

俄国并不承认ICC的管辖权。

ICC发言人阿布杜拉（Fadi el-Abdallah）今天告诉媒体，根据「国际刑事法院罗马规约」（Rome Statute of the International Criminal Court），缔约国「有合作的义务」。

但如果蒙古国不遵守罗马规约，ICC也无能为力。

乌克兰今天敦促蒙古国在蒲亭到访时执行逮捕令。外交部表示：「乌克兰希望蒙古国政府认知到蒲亭是战争犯的事实。」

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