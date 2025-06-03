马斯克骂川普支出法案恶心 两人闹翻

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（法新社华盛顿3日电） 亿万富豪马斯克（Elon Musk）今天痛批美国总统川普提出的支出法案是「令人作呕的可憎之物」。在这位科技大亨离开白宫后，他与川普两人之间的紧张关系终于摊在阳光下。

马斯克上周卸下政府公职，当时川普还赞扬他主导联邦削减支出的计画，但双方分歧已酝酿多时。

马斯克在社群平台X上发文表示：「这项庞大、离谱、充满利益输送的国会支出法案，是个令人作呕的可憎之物。」这是他迄今对川普支出计画最尖锐的批评。

他还说：「投下赞成票的人，真该感到丢脸：你们心知肚明，自己做了错事。」

这并非马斯克首次对川普所谓的「大而美法案」发表评论。尽管这项法案大幅削减医疗和粮食补助计画，但预计未来10年内将使美国赤字增加数兆美元。

不过，曾领导政府效率部（DOGE）的马斯克先前的批评相对克制，他仅表示，该法案削弱他对减支工作的努力。

马斯克今天表示，国会正在审议的这项法案将让「民众背负沉重且难以为继的债务」。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）迅速对马斯克发文做出回应，她回答记者表示：「总统早就知道马斯克对这项法案的立场，这并不会改变总统的看法。这是大而美的法案，他（指川普）将会坚持到底。」