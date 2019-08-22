此内容发布于2019年8月22日 下午10:50

（法新社华盛顿22日电） 两位在任内引发多项争议的前白宫发言人桑德斯和史派瑟告别华府后，转战电视圈。桑德斯将出任福斯新闻频道政治评论员；史派瑟则加入美国广播公司热门舞蹈竞赛节目的阵容。

37岁的桑德斯（Sarah Sanders）9月起将在福斯新闻频道（Fox News）提供政治评论分析；47岁的史派瑟（Sean Spicer）则将成为美国广播公司（ABC）「与明星共舞」（Dancing with the Stars）新一季卡司。

桑德斯担任白宫发言人期间，指控媒体散播假新闻，和记者关系欠佳。她在有关当局调查俄罗斯是否干预美国大选时，向联邦调查人员坦承在2017年5月记者会上向媒体说谎。

桑德斯加入福斯新闻的消息传出后，哥伦比亚广播公司（CBS）前晚间新闻主播丹拉瑟（Dan Racher）在推特贴文表示：「桑德斯加入福斯新闻的消息，就跟听到水往低处流一样不意外。」

史派瑟在川普政府上台才6个月就下台一鞠躬，同样和媒体关系势同水火。

史派瑟因宣称川普就职典礼观礼人数创下史上最多纪录，遭外界嘲讽揶揄。

LGBTQ人权团体发言人克莱默（Charlotte Clymer）推文表示：「史派瑟担任美国现代史上最卑鄙总统的白宫新闻秘书6个月。在那段时间，他一再说谎，混淆视听。」

史派瑟将和美国职篮NBA前球星欧顿（Lamar Odom）、男星詹姆士范德比克（James Van Der Beek），以及女星汉娜布朗（Hannah Brown）等人同登台。史派瑟表示，他希望节目能够「政治禁入」。

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