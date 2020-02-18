此内容发布于2020年2月18日 上午4:05

（法新社吉尔吉斯比许凯克17日电） 中国一家投资公司计划挹注近3亿美元（约新台币90亿元），在吉尔吉斯兴建贸易与物流中心。该公司今天宣告退出这项计画，原因是地方民众抗议。

该公司正式登记名称为「吉尔吉斯中国经济自由区阿特巴希」（Kyrgyz-Chinese Free Economic Zone At-Bashy）。该公司计画在吉尔吉斯中部的纳伦（Naryn）阿特巴希区（At-Bashy）建设物流中心。

该公司表示，相信「当部分地方民众反对这项建设」，这项计画「不可能」通过。「因此我们被迫决定中止（这项计画）。

中国国家主席习近平去年访问吉尔吉斯期间，达成了兴建这栋物流中心的协议。这栋建筑预计容纳享有贸易优惠的一群小型企业及工厂。

该公司宣称，在这项计画投入营运时，将聘请1万5000名员工。该公司计划投资近2.8亿美元（约新台币84亿元）。

纳伦区警方发言人指出，有逾1000名抗议者参与示威。地方媒体报导画面显示，有抗议者骑马，携带着吉尔吉斯国旗。标语牌上写着「我们不会将吉尔吉斯的土地交给中国」。

一位匿名政府代表告诉法新社，抗议者受到谣言误导，据传负责这项设施的吉尔吉斯及中国合资公司，将保留正在施工的土地，而非将土地出租。

法新社指出，这次抗议显示当地民众对北京影响力日增的愤怒。吉尔吉斯与中国接壤，是北京「一带一路」倡议的重要网路之一。

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