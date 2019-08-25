此内容发布于2019年8月25日 上午10:20

（法新社巴西维洛港25日电） 巴西今天出动2架C-130力士型运输机，以协助扑灭肆虐部分亚马逊雨林的森林野火。然而，在巴西全国各地针对野火问题展开抗议前，又有数百起新的火势在亚马逊雨林燃起。

浓烟覆盖巴西西北部宏东尼亚州（Rondonia）首府维洛港（Porto Velho）。巴西国防部表示，在全球因多年来最严重的森林大火哗然之际，运输机已开始朝宏东尼亚州失火雨林投下数千公升的水。

巴西与玻利维亚接壤的大片偏远地区也遭受大火吞噬，当地浓烟直冲天际，加剧了全球最大雨林区的空气污染问题。

专家表示，长达几个月的干季期间，农民增加焚林整地的次数，将土地改为可种植农作物的田地或可放牧的草原，加重亚马逊雨林今年惨遭祝融的情况。

46岁的阿摩林（Deliana Amorim）在维洛港告诉法新社：「每年情况变得越来越糟，今年浓烟问题已经非常严重。」维洛港拥有50万居住人口。

官员表示，包含宏东尼亚州在内至少7个州都要求军方支援，而巴西当局已在亚马逊地区派驻超过4万3000名部队，他们准备对抗亚马逊的森林野火。

亚马逊雨林遭野火侵袭，引发国际社会公愤。七大工业国集团（G7）峰会正在法国南部度假胜地比亚里兹（Biarritz）举行，这个问题也成为与会各国领袖关切的议题。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示，G7各国领导人同意，要「尽快」援助受亚马逊雨林巨大野火影响的国家。

在G7峰会举行前，马克宏呼吁各国领袖就肆虐世界最大雨林的野火议题，召开紧急会谈，并誓言要采取「具体措施」解决问题。

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