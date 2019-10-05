此内容发布于2019年10月6日 上午1:50

（法新社巴格达5日电） 伊拉克这5天来发生反政府集会，导致多为抗议民众的近100人丧命，让联合国今天出面呼吁终结暴力，终止无谓的杀害。

示威者的诉求已从最初的振兴就业、改善公共服务演变成要求政府下台。随着天色渐暗，巴格达多个地区和伊拉克南部的示威活动仍未停歇，政府却迟迟无法取得共识、做出回应。

目击者表示，安全部队在巴格达东部驱散一场大型集会，朝当地示威群众发射催泪瓦斯和实弹。

联合国驻伊拉克高阶官员普拉斯哈尔特（Jeanine Hennis-Plasschaert）说：「5天都传出死伤报告。这必须停止。」她并形容暴力情事是「无谓的杀害」，幕后主使必须负起责任。

当局则直指朝民众开枪的是身分不明的狙击手，他们已着手搜查住宅区，揪出幕后主嫌。

伊拉克反政府示威1日在首都巴格达爆发，随后扩散至伊拉克南部。伊拉克国会人权委员会的数据显示，迄今至少有99人丧命，近4000人受伤。

这起反政府示威的抗议人士多半是年轻男性，他们坚称这场运动跟任何政党或宗教机关无关，而是抗议政治人物近来表现。

在南部城市纳西里耶（Nasiriyah），示威者今天放火焚烧6个不同政党的总部。

南部城市迪凡尼亚（Diwaniyah）同样看到示威者集结，法新社记者还说，有人对空鸣枪。

伊拉克国会人权委员会今天表示，过去5天罹难者大多在巴格达，首都另有250人治疗枪伤。

委员会表示：「我们要求伊拉克政府解释清楚遭狙击火力伤及的个案，这件事今天仍在上演。」

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