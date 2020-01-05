此内容发布于2020年1月5日 下午6:20

（法新社萨格勒布5日电） 克罗埃西亚今天举行总统大选第2轮投票，左翼前总理米兰诺维奇囊括过半数选票笃定当选，击败现任保守派总统季塔洛维奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）。

克罗埃西亚社会民主党（Social Democratic Party of Croatia）籍米兰诺维奇（Zoran Milanovic）誓言将克罗埃西亚塑造成为一个宽容的国家，翻过历史新页，告别1990年代独立战争的过往。

目前为止几乎全数投票所都已开出选票，根据选举委员会所公布计票结果，米兰诺维奇赢得52.7%的选票，季塔洛维奇获得47.3%。

得知胜选后，米兰诺维奇在首都萨格勒布（Zagreb）告诉支持者说:「我们400万人民…正在寻找克罗埃西亚在欧洲的位置，虽然国内面临所有问题，但这里是最好生活的地方，克罗埃西亚必须透过最和平的计画，找到它的位置与利益。」

53岁的米兰诺维奇说：「让我们异中求同，团结在一起。」

米兰诺维奇在竞选时，曾谈到克罗埃西亚1990年代独立战争时所遗留下的历史伤痕，他表示，战争已经结束。

几天前克罗埃西亚才刚接掌欧洲联盟轮值主席之位，出任主席这半年期间，将面临英国脱欧、巴尔干半岛西部国家争取加入欧盟、气候变迁等议题。

与此同时，在2013年成为欧盟成员的克罗埃西亚，国内也有贪腐、年轻人外移，以及经济表现平淡的问题。

由于欧盟成员国之间边界开放，克罗埃西亚人民外移数量增加，为的是往富有国家寻找报酬较好的工作。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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