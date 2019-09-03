此内容发布于2019年9月4日 上午1:35

（法新社维也纳4日电） 经济学人资讯社（EIU）今天公布年度「全球宜居城市指数」报告，奥地利首都维也纳击败澳洲墨尔本，蝉联榜首，表现最好的亚洲城市则是排名第4的日本大阪。

根据报告，维也纳再度挤下墨尔本，登上全球最适宜居住城市宝座。墨尔本蝉联冠军7年后，2018年败给维也纳。

澳洲雪梨、日本大阪和加拿大亚伯达省南部城市卡加立（Calgary）分别抢下第3、第4和第5名。

经济学人资讯社每年评选全球最宜居城市，依生活水平、犯罪率、交通建设、教育资源、医疗保健和政经稳定等影响宜居程度的指标，对全球140个大城市进行排名。

以交通便利、优质水源和多元文化生活闻名的维也纳，拿下接近满分100分的99.1分，与去年相同。

经济学人资讯社说：「西欧和北美持续成为全球最适宜居住的地区。」

在前20名当中，欧洲城市就占了8个，其余则是日本、澳洲、纽西兰和加拿大城市。

然而，法国反政府「黄背心」示威活动的影像传遍全球，使得巴黎这座光之城（City of Light）退步6个名次，跌到第25名。

2019年全球宜居城市指数首度将气候变迁冲击纳入影响宜居程度的指标，印度首都新德里和埃及首都开罗都因「空气品质恶劣、平均温度恼人和供水不足」，分别掉到第118名和第125名。

伦敦和纽约因仍难摆脱犯罪和恐怖主义风险的阴霾，加上基础设施负荷过重，分别拿下第48名和第58名。

亚洲国家方面，新加坡名列第40，香港则是第38名。

根据报告，全球最不宜居城市包括叙利亚大马士革（Damascus）、奈及利亚拉哥斯（Lagos）、孟加拉首都达卡（Dhaka）、利比亚首都的黎波里（Tripoli）以及巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）。

全球最宜居城市前10名依序为：维也纳、墨尔本、雪梨、大阪、卡加立、温哥华、多伦多、东京、哥本哈根和澳洲的阿得雷德（Adelaide）。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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