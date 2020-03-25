此内容发布于2020年3月25日 下午10:20

（法新社华盛顿25日电） 2007年神秘失踪的前美国联邦调查局（FBI）探员李文森（Bob Levinson）家属今天断定，李文森在遭到伊朗拘留期间就已身亡。

美国总统川普并没有证实李文森的死讯，表示伊朗未曾与美方沟通过关于这名前探员的任何消息。李文森若在世，本月刚满72岁。

但李文森的家属表示已经得知李文森死讯，不过并没有说明死因和死亡时间。

李文森家属在声明中说：「我们最近接获来自美国官员的情报，这项情报让我们双方都断定，我们优秀的丈夫和父亲死于伊朗拘留之下。」

「我们甚至不知道死亡时间，或者他的遗体是否会被送还给我们。这实在非常残酷。」

家属表示，李文森是在武汉肺炎全球大流行之前就已过世。武汉肺炎疫情重创伊朗，迫使当局不得不暂时释放数以千计囚犯。

李文森是数名在美国宿敌伊朗境内失踪的美国人之一，但由于他的家属之前一直坚信他仍活着，因此他的案子特别复杂。

育有7名子女的李文森2007年3月在伊朗度假胜地基希岛（Kish Island）失踪，据说他当时正在调查假菸案。基希岛的签证规定比伊朗其他地方宽松许多。

但「华盛顿邮报」（The Washington Post）2013年报导指出，FBI退休探员李文森其实在替美国中央情报局（CIA）做事，为收集伊朗情资而出发执行「恶棍任务」。

报导指出，CIA当时支付250万美元（约新台币7600 万元）给李文森的妻子克莉丝汀（Christine），对李文森失踪一事表示负责。

李文森家属今天指控伊朗当局就李文森一事「一再欺骗世界」，并再度批评美国在事发初期的反应。美方官员起初未将李文森归类为人质，且自始至终都否认他有替政府做事。

家属表示：「要为鲍柏李文森的遭遇负责的那些人，包括美国政府内部多年来弃他于不顾的那些人，最终都会因为自己的所作所为受到审判。」

「我们会穷尽毕生之力来确认此事，伊朗政权必须知道，我们绝不善罢甘休。」（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

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