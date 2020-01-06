此内容发布于2020年1月6日 上午5:20

（法新社首尔6日电） 知名南韩电影导演奉俊昊以执导阴郁及跨类型的惊悚片着称，他5日以「寄生上流」夺得第77届金球奖最佳外语片，这部电影残酷讽刺贫富差距扩大，具有奉俊昊作品的所有招牌特色。

奉俊昊在南韩家喻户晓，他拍过一系列票房和好评兼具的电影，不仅在国内荣获多座奖项，并打进好莱坞，这对一名亚洲作者导演实属难得。

2019年正逢韩国电影一百周年，而这一年出品的「寄生上流」则为南韩赢得史上首座全球奖。

50岁的奉俊昊获奖后透过翻译人员表示：「一旦你克服一�几叩淖帜徽习�，就会被引入许许多多更动人的电影。...我认为我们只使用同一种语言，那就是电影。」

「寄生上流」去年已荣获法国坎城影展最高荣誉金棕榈奖，现在再加上金球奖加持，使得这部电影角逐今年奥斯卡金像奖希望更浓。

奉俊昊曾被美国电影名导昆汀塔伦提诺（Quentin Tarantino）比为「全盛时期的史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）」。他是南韩1980年代末期全面民主化、开启文化复兴大门后，首批开花结果的南韩电影导演之一。

南韩崇实网路大学（Korea Soongsil Cyber University）教授比契尔瓦斯（Jason Bechervaise）告诉法新社：「奉俊昊的作品出现在南韩电影创作力爆发时刻。」

比契尔瓦斯表示，奉俊昊的最新作品在全球获得空前赞誉，是因为「人们切实感受到社会不平等扩大，使得许多人对政治更加充满愤怒情绪，因此『寄生上流』非常容易引起共鸣。」

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