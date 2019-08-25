此内容发布于2019年8月25日 上午4:50

（法新社维也纳25日电） 奥地利国会选举即将在9月底举行，各党都在竞选活动中强调「付现金的权利」以争取支持，因为奥地利人注重隐私，不想在交易过程留下纪录，因此比起信用卡，他们更喜欢以现金交易。

奥地利中间偏右政党人民党（OeVP）最近在国会选举竞选活动中，提议将「付现金」的权利入宪。人民党目前民调支持度居于领先。

其他政党也跟进吹嘘，誓言要保护现金权。社会民主党（SPOe）更要求停止收取自动提款机使用费。

奥地利所有主要政党之所以将保护「现金权」作为争取选票的手段，其实不难理解。

维也纳汉堡店威施亨基（Weinschenke）的员工告诉法新社：「在奥地利，态度转变得很慢。」

30几岁的维多利亚（Victoria）表示，她更喜欢使用现金，因为「你不会留下痕迹」。

金融法专家多拉特（Werner Doralt）表示，奥地利人非常重视隐私，且对卡片交易等任何可能被用来密切监控他们动态的东西，都保持警惕心态。

多拉特说：「假设我去购物，而我买了多少烈酒都被完整记录下来，这就侵犯了我的隐私。」

安智银行（ING bank）最近在13个欧洲国家以及澳洲和美国进行一项调查，发现奥地利人最排斥放弃现金交易。

相较于欧洲平均值22%，只有10%接受调查的奥地利人表示，他们能够想像不以现金付钱。

根据欧洲中央银行（European Central Bank）于2017年汇整的数据，奥地利销售点的交易有67%是以现金支付，在荷兰则仅有27%。

德国是另一个众所皆知的现金依赖国，但该国销售点的交易也只有55%以现金支付。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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