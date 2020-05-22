（法新社华盛顿21日电） 美国参议院今天批准新任海军部长布瑞斯威特的任命案。他是总统川普的死忠支持者，成为美国海军近半年内的第4位领导人后，将设法解决海军在疫情期间士气饱受打击的问题。

布瑞斯威特（Kenneth Braithwaite）为退役海军少将，目前担任美国驻挪威大使。他于1984年毕业于美国海军军官学校，曾就读飞行学校，并在太平洋及印度洋参与反潜作战飞行任务，后来转至公共事务领域。

布瑞斯威特曾在海军担任发言人等多个职务，后于1993年离开海军，进入民间部门服务。他于2016年曾参与川普在宾州的竞选活动，并在川普当选总统后列入国防部的交接团队。

他曾于1997至2000年为前宾州共和党联邦参议员史派克特（Arlen Specter）工作，并且曾为医院及医疗保健产业担任说客。

布瑞斯威特本月初在他的任命听证会上强调，他与当前政府关系良好。他将是美国海军近半年内的第4位领导人，在他之前已换掉1名海军部长及2名代理部长。

布瑞斯威特说：「我承认有许多挑战，但我已做好准备。我很难过得指出，海军部因为诸多原因陷入困境，但主因是领导失败。」

美国海军近期因为核子动力航空母舰罗斯福号（USS Theodore Roosevelt）上的严重2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情陷入动荡。

罗斯福号原本的舰长克劳齐（Brett Crozier）由于逾越指挥链，使得舰上疫情消息外传，于4月初遭到时任海军部代理部长莫德里（Thomas Modly）解职。

莫德里在对罗斯福号官兵发表演说时，怒气冲冲指控克劳齐「背叛」，引发各界抨击，于数日后自行请辞。

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