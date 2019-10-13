此内容发布于2019年10月13日 下午5:05

（法新社华盛顿13日电） 美国联邦众议院上月针对乌克兰「电话门」向总统川普展开弹劾调查，美国国防部长艾斯培今天则表示，国防部将配合众议院的弹劾调查，这显然跟川普阻挠调查的政策背道而驰。

艾斯培（Mark Esper）指出，国防部会设法遵从众议院民主党议员的传票要求，以提供美国扣住对乌克兰军事援助的相关纪录。

川普上月遭媒体爆料，疑似在今年7月25日通话施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）调查民主党政敌拜登（Joe Biden）之子，且据传川普在通话前一周，下令白宫官员先扣住近4亿美元对乌国军援。

民主党议员便于本月7日向国防部和白宫管理及预算局（Office of Management and Budget）发出传票，要求他们提供川普扣住乌克兰军援的相关文件。

艾斯培今天接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）政论节目「面对全国」（Face the Nation）专访说：「我们将竭尽所能配合国会。」

虽然艾斯培说会配合弹劾调查，但数天前白宫才宣布不会配合民主党掌控的众议院，白宫称众议院的弹劾调查举动是违法且违宪的。

川普则是一直运用推特（Twitter）向大众宣称众议院弹劾调查涉及阴谋论，这些阴谋论关于有一个秘密的「国中之国」（deep state）试图要把他赶下台。（译者：陈彦钧）

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