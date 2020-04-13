此内容发布于2020年4月14日 上午1:20

（法新社华盛顿13日电） 美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡人数及确诊数高居全球之冠，然总统川普今在例行记者会上播放看似竞选连任的宣传片，自豪初步防疫成功，震惊在场白宫记者团。

尽管美国有超过2万3200人染疫身亡，川普仍坚持他的行政团队出色地减轻了损害，还一度宣告他的作为拯救「数以万计，甚至数十万条性命。」

川普在例行疫情简报会上播放一段自吹自擂和反媒体的影片，让为了听取疫情发展而来的记者群震惊不已。

数家媒体原本采现场即时播出大半场、甚至全场简报会的方式，川普此举一出，这些媒体迅速中断直播。

被问及播放这支影片的理由为何时，川普简单表示：「因为有假新闻。」

川普多年来屡次与记者互斗，但他播放这支影片的举动，似乎象徵与白宫记者团新一轮的冲突。

报导白宫新闻多年的美国有线电视新闻网（CNN）主播金恩（John King）说：「在白宫简报室中，花纳税人的钱播放宣传影片，真是一个前所未闻的…随各人高兴怎么形容吧。」

川普随后反覆重申他采取正确措施，于1月底限制来自中国的航班入境，还对提出强硬问题的记者发脾气。

川普说：「我们真的做对了。问题是媒体没以恰当方式报导。」

根据美国新闻网站POLITICO报导附上的影音，川普的宣传片试图凸显他采取果决行动，还穿插民主党籍纽约州州长古莫（Andrew Cuomo）和加州州长纽松（Gavin Newsom）认同川普因应疫情方式的片段。

影片并未显示川普曾于1月、2月反覆淡化疫情威胁的事实。

（译者：黄靖贻/核稿：曾依璇）

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