此内容发布于2020年5月21日 上午12:50

（法新社雅典20日电） 希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天说，希腊将自6月15日起重启旅游季，并将自7月1日起逐渐恢复国际航班，以在防疫封锁措施解禁后振兴经济。

希腊的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延烧两个月多，死亡病例累计不到170例，确诊病例达2850例。米佐塔基斯说，希腊迅速因应疫情，形同「安全、可信与健康的通行证」，可吸引旅客前来观光。

米佐塔基斯在电视播出的演讲中说：「观光期将自6月15日开始，届时季节性饭店可以重新营业，飞到我们境内观光胜地的国际直飞航班，将自7月1日起逐渐恢复。我们将打赢经济战，就像我们成功对抗疫情。」

观光部长塞奥查理斯（Harry Theocharis）说，5月底前将宣布可恢复希腊航班的国家清单，指出雅典将把重心放在振兴「从巴尔干半岛到波罗的海」的观光前线。

塞奥查理斯说，除了以色列人与赛普勒斯人外，保加利亚人与德国等北部欧洲国家民众，将成为我们的首批游客。

塞奥查理斯说，入境旅客不需要接受病毒采检或隔离，但基于流行病学目的，在观光地区将进行简单检测。希腊人口约有1100万人，检测量累计不到14万件。

塞奥查理斯又说，向来都是热门观光地点的希腊岛屿，将备妥专为照护冠状病毒患者设置的病床。

欧洲联盟（EU）上周表示，将要求度假游客搭机时配戴口罩，在海滩遵守社交距离规定，使用饭店泳池也需要预先订位。

希腊还在努力从数十年的债务危机中复苏，观光业直接与间接占希腊经济超过1/5，现在急需这笔收入。

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