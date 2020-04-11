此内容发布于2020年4月11日 下午8:35

（法新社华盛顿11日电） 广州爆发与奈及利亚侨民有关的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例后，当地非洲侨民遭驱逐沦落街头，美国今天指控中国当局「仇视」非洲人。

广州的非洲侨民告诉法新社，在传出和奈及利亚侨民有关的病例后，他们遭到当地人怀疑而被赶出住处，要入住饭店也遭到拒绝。

美国国务院发言人表示：「这种对在中国生活和工作的非洲人的迫害虐待，不禁令人想到中非伙伴关系其实有多么空洞。」

「就在我们应该协助彼此从这个因隐匿而爆发的疫情复苏之际，中国官员却忙着驱逐非洲学生，让他们流落街头没东西可吃，没地方可住。」

国务院发言人还说：「见到中国当局这类排非事件很不幸，但不令人意外。」

「任何人观察中国在非洲各地的计画都知情这种虐待和操纵行为。」

广州当局对待非洲侨民的行径今天也引发非洲联盟（African Union）主席「极度关切」。

美国总统川普2017年上台以来，对于和非洲打交道兴趣缺缺。

但川普政府近来不断警告中国对非洲大陆的意图，指出中国在非洲国家的投资和贷款谈不上友善。

国务院发言人指出：「对于向非洲做出的承诺，从未像广告上说的那样兑现过，针对在中国就业和就学的非洲侨民所提出的保证也不例外。」

「在全球爆发公共卫生危机之际，这种对待侨民的方式，特别是对学生，透露出中国如何看待和非洲的『伙伴关系』。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram