此内容发布于2020年3月15日 下午10:35

（法新社柏林15日电） 德国媒体报导指出，美国总统川普企图购买德国生技公司CureVac研发武汉肺炎疫苗的独家专利，德国政府今天承诺不会让美方得逞；美国官员则驳斥报导太过夸大。

针对「周日世界报」（Welt Am Sonntag）在头版标题「川普对上柏林」的报导，德国经济部长阿特麦尔（Peter Altmaier）告诉德国第一电视台（ARD）说：「德国非卖品。」

报导宣称，川普试图砸重金买下专利权，以吸引CureVac到美国研制2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫苗，而德国政府也在争取慰留CureVac。

「世界报」（Die Welt）引述亲近德国政府的消息人士报导说，川普出价「10亿美元」，以取得「只专属美国」的疫苗。

德国内政部长赛贺佛（Horst Seehofer）今天在记者会上被要求证实，美方是否企图拉拢这家德国公司。他表示：「我只能说，我今天从政府官员那里听到很多次，情况就是这样，我们会在明天危机委员会讨论此事。」

德媒报导一出后在柏林引起众怒。

德国国会健康委员会的保守派议员卢德尔（Erwin Rueddel）说：「现在国际合作很重要，不能各国各顾利益。」自由民主党（FDP）党魁林德纳（Christian Lindner）则指控川普只顾选情。

一名美国官员今天告诉法新社：「报导太过夸大。美国政府已与许多（超过25家）自称能协助疫苗研制的公司谈过。多数早已从美国投资人获得种子基金。」

这名官员也否认美国企图独占任何可能的疫苗，并说「我们会继续洽谈任何表态可以协助的公司，而且发现任何解决方案都会与全世界共享」。

CureVac于2000年成立，总部位于德国图林根邦（Thuringia），在法兰克福与美国波士顿也有据点。CureVac投资人今天说，他们不会把疫苗卖给单一国家。

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