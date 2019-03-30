此内容发布于2019年3月30日 上午6:35

（法新社布拉第斯拉瓦30日电） 斯洛伐克今天开始第2轮总统大选投票，声势看好的候选人是一名政治素人，她的反贪腐立场引起选民共鸣。目前选民仍因一名调查记者遇害而感到震惊。

环境保护律师、45岁的卡普托娃（Zuzana Caputova）没有任何政治历练，却有可能成为欧洲联盟和欧元区国家斯洛伐克的第一位女总统。斯洛伐克人口约540万。

她的对手是执政党候选人塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）。职业外交官塞夫柯维奇是欧洲联盟执行委员会（European Commission）副主席。

根据最近民调，卡普托娃能在第2轮拿到至少60%的选票。竞选口号为「对抗邪恶」的卡普托娃告诉法新社：「人民要求改变。」

记者库奇亚克（Jan Kuciak）和未婚妻去年遭枪杀身亡，数万名反政府民众上街示威，卡普托娃也在抗议行列中。库奇亚克当时正准备刊登一项报导，与斯洛伐克政治人物被指和义大利黑手党挂钩有关。

虽然塞夫柯维奇获得方向党（Smer－SD）支持，但52岁的塞夫柯维奇在第1轮仅获得19%选票，卡普托娃则获得40%选票。

育有2名子女的卡普托娃竞选承诺包括环境保护、改善对年长者照护以及全民正义。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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