此内容发布于2019年8月28日 上午9:35

（法新社史特拉斯堡28日综合外电报导）欧洲最高人权机构欧洲理事会提名新疆维吾尔族学者土赫提角逐人权奖。土赫提在教学、访谈期间数次公开批判中国当局打压维吾尔族，2014年依分裂国家罪名遭判处无期徒刑。

欧洲理事会议员大会26日在布拉格召开会议后发表声明指出，土赫提（Ilham Tohti）「致力于中国维吾尔少数民族问题，以及促进族群间对话和相互理解超过20年」。

土赫提是今年哈维尔（Vaclav Havel）人权奖3位被提名人之一，另两位是塔吉克人权律师尤洛夫（Buzurgmehr Yorov）和一个在巴尔干地区推动战后和解的青年组织。

得奖人姓名9月30日将于欧洲理事会所在地法国史特拉斯堡公布。有47国参加的欧洲理事会是欧洲人权法院创设机构。

除了哈维尔人权奖，土赫提今年1月获美国国会议员提名角逐诺贝尔和平奖。

哈维尔人权奖2013年由欧洲理事会议员大会、捷克哈维尔图书馆（Vaclav Havel Library）和七七宪章基金会（Charta 77 Foundation）设立，每年颁发一次，奖金6万欧元，旨在表扬卓越的捍卫人权公民行动。

哈维尔是捷克作家、思想家，在推动捷克自由民主化方面贡献卓着，1993至2003年间担任与斯洛伐克分家后的捷克共和国首任总统。（译者：陈韵聿/核稿：张佑之）

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