此内容发布于2019年8月3日 上午8:05

（法新社曼谷3日电） 现正主办东南亚国家协会区域安全会议的曼谷昨天发生多起爆炸，今天曝光的影像显示，犯嫌显然将爆裂装置藏在一只绒毛玩具中。

曼谷各地昨天发生9次爆炸和爆炸未遂事件，造成4人受伤。此时曼谷正主办东南亚国家协会（ASEAN）区域安全会议，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）和中国外交部长王毅都受邀出席。

昨天清晨，距离东协峰会会场几分钟路程的一座购物中心发生爆炸，影像显示，一名穿着学生制服的男子在爆炸约12小时前显然放置了炸弹。

根据法新社所取得影像显示的时间点，这名戴着绅士帽和口罩的男子1日下午3时30分前后进入暹逻广场（Siam Square）一家商店。

在店内闲晃一会儿，男子在一个摆满海豹和北极熊玩偶的货架前伫足，拿起一只玩偶把玩几秒钟又放了回去。

下段影像显示，商店内的货架在昨天清晨4时45分前后发生爆炸，店家的洒水系统侦测到烟雾因而启动。

没有人受伤，警方证实发生了炸弹爆炸事件。

泰国人民对于引爆动机猜测纷纷，许多人认为是南部叛乱分子的报复行动，原因是叛乱分子阿布杜罗（Abdulloh Esormusor）近日在当地被捕，却在抵达一座恶名昭彰的军营后陷入昏迷。

军方主导的一项初步调查显示，34岁的阿布杜罗可能是窒息身亡。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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