此内容发布于2019年9月24日 上午8:20

（法新社卢森堡24日电） 欧洲联盟法院今天裁定，欧盟要求美国连锁咖啡店星巴克补税3000万欧元（新台币10.2亿元）给荷兰政府的命令无效，但义大利车厂飞雅特须补缴类似税金给卢森堡政府的命令有效。

欧洲联盟（EU）普通法院（General Court）在声明中表示：「欧盟执行委员会（European Commission）针对荷兰政府提供星巴克（Starbucks）补助所做的决定，本法院裁定无效。欧盟执委会无法证明，这项补助措施确实优待星巴克。」

主管市场竞争的欧盟执委维斯塔哲（Margrethe Vestager）为打击欧盟成员国和跨国大企业达成特别优惠的税务协议，而在2015年开第一枪下令星巴克和飞雅特（Fiat）补税。

维斯塔哲当时在划时代的裁决中指出，荷兰当局违法允许星巴克利用精心规划的税务安排将营收转移到国外，因此必须向星巴克收取漏税。

iPhone制造商苹果公司（Apple Inc.）密切关注这两起判例。因欧盟当局也在2016年命令苹果补缴高达130亿欧元（约新台币4433亿元）税金给爱尔兰政府，轰动一时。苹果正向欧盟法院提出上诉。

欧盟普通法院还说，今天做出的两起裁决都可向欧盟最高法院欧洲法院（ECJ）提出上诉。

荷兰财政部国务秘书斯奈尔（Menno Snel）发布声明表示：「我很高兴欧盟针对荷兰政府提供星巴克补助的指控获得澄清。今日的裁决证明，荷兰税务当局对待星巴克和其他企业无异。」

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