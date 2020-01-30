此内容发布于2020年1月30日 上午4:35

（法新社香港30日电） 中国武汉肺炎延烧，误导社会的蝙蝠汤影片、夸大死亡人数、冒牌疗法和不实疫苗资讯等遍布全球的错误资讯层出不穷，使大众对新型冠状病毒忧虑加剧，也深化种族刻版印象。

40岁的香港医生菲比（Phoebe）对于近期出现在她家人WhatsApp群组中的讯息感到忧虑沮丧。

要求不具全名的菲比告诉法新社：「我看到有讯息…告诉人们使用吹风机可对你的脸和手进行消毒，或者饮用60度高温热水可以维持健康。」

她说：「我还看到脸书社团贴文告诉民众要喝滴露（Dettol）。」她指的是滴露家用消毒药水。

身为健康专家的菲比清楚知道，这些方式大谬不然，甚至极度危险，因此她着手警告家人。但又有多少类似错误讯息被广为流传呢？

研究人员表示，网路和社交软体是充斥错误资讯的温床。自从中国武汉爆发新型冠状病毒肺炎疫情以来，层见叠出的假讯息也随之泛滥。

法新社自家的事实查核团队接获大量引发社会恐慌和困惑的错误资讯，包括一则来自斯里兰卡、宣称中国已表示将会有1100万人丧命。

部分错误资讯利用对中国人饮食习惯的偏见，或者用来助长种族刻板印象。

其中一部被疯传的影片，内容是一名女子大啖「蝙蝠汤」，这段影片被西方媒体小报节录，宣称这是中国人嗜吃野味引发这波危机的明证。

然而，这段影片其实是一名中国旅游部落客2016年在太平洋岛国帛琉录制的片段。而事实证明，一旦真相大白，很少媒体愿意为其转发的内容进行查核或更新。

对于站在第一线防疫的卫生官员而言，排山倒海的假讯息让他们的工作更为艰难。

台北耕莘医院主管告诉法新社：「在台湾，民众开始打电话给医院或政府机构，提出一大堆问题，也占用了宝贵人力资源。」

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