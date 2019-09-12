此内容发布于2019年9月13日 上午1:50

（法新社休士顿12日电） 美国民主党总统参选人今天进行党内初选第3次辩论，民调领先的前副总统拜登在健保政策上痛批两大对手桑德斯和华伦，并且完全不理支持率偏低者对他的攻击。

76岁的拜登（Joe Biden）展现霸气并消除外界对他精力不足疑虑，力抗自由派桑德斯（Bernie Sanders）和华伦（Elizabeth Warren），这场在德州休士顿举行的辩论会历时近3小时。

10位民主党内角逐总统提名者的共通点就是决意拉下现任总统川普，也了解因应气候变迁的迫切性，不过谈到健保改革时，意见明显分歧，只是都认定健保改革是优先要务之一。

拜登在激烈的舌战中指控同为七旬的桑德斯和华伦只会推销白日梦，根本没钱让美梦成真。

拜登谈到自己时则说：「我提出我能如何埋单、达成目标的计画，以及为何这是比较好的计画。」

他表示，自己的计画是以俗称欧记健保的平价医疗法（Affordable Care Act）为基础，比桑德斯和华伦提倡的「全民联邦医疗保险」（Medicare for All）计画更实际。

华伦和桑德斯也都强力辩驳。华伦说：「我知道何处理破败，也知道如何解决，我会引领此战达成目标。」她在健保改革方面承诺「金字塔顶端的人」将承担费用，付出更多，「中产阶级家庭将负担较少」。

桑德斯则矢言「最终确保所有美国人都有健保，这是人权，不是特权」。

三人激辩时间很长，凸显彼此在移民、贸易关税、刑事司法改革、伊拉克和阿富汗战事等议题的差异，民调较低的参选人争相突破重围。

不过他们在一个关键点上团结一致，目标就是把川普赶出白宫。

根据真清晰政治网站（RealClearPolitics.com）整理的平均民调显示，尽管拜登最近几周人气明显下滑，目前支持率26.8%仍领先群雄。

78岁的桑德斯是这次大选年龄最大的候选人，支持率17.3%暂居第二；70岁的华伦以16.8%紧追在后。

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