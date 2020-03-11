此内容发布于2020年3月12日 上午12:05

（法新社法属玻里尼西亚首府巴比提11日电） 法属玻里尼西亚官员今天说，一名代表法属玻里尼西亚的法国国会议员确诊罹患2019冠状病毒疾病，成为南太平洋首例。

法属玻里尼西亚总督佛里契（Edouard Fritch）说，赛吉（Maina Sage）日前从法国归来后，9日起感到身体不适。

官员表示，赛吉症状并不严重，目前在家隔离中。

当局并没有说明赛吉染病途径。她2月26日会见法国文化部长里斯特（Franck Riester），里斯特后来确诊罹患2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）。

除了法属玻里尼西亚与美国夏威夷州2例确诊外，太平洋其余岛屿都没有通报确诊病例；马绍尔群岛、斐济、东加王国和帛琉先前虽都传出疑似病例，不过采检病毒后均呈阴性反应。

纽西兰目前有5例确诊，尚未传出死亡病例。

太平洋许多岛屿地理位置偏远，卫生设施资源不足，特别容易爆发传染病疫情。

萨摩亚去年底爆发麻疹疫情，有83人死亡，其中多数为婴幼儿，传染病疫情对这些国家的冲击可见一斑。

有鉴于此，太平洋诸国纷纷实施全球最严格的旅游限制来对抗冠状病毒，马绍尔群岛本周禁止所有搭乘飞机的旅客入境。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

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