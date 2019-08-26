（法新社格陵兰26日电） 低空掠过格陵兰海岸闪亮洁白的冰河，美国国家航空暨太空总署（NASA）3名科学家搭乘飞机，准备在海中放置探测器，调查海洋暖化如何造成格陵兰融冰加速，并引发海水上升。

这3人是NASA喷射推进实验室（JPL）「海水融化格陵兰」（Oceans Melting Greenland，OMG）任务成员，这个计画在这座大岛的4个夏季时期放置探测器，收集海洋如何造成快速融冰的线索。

带领任务的44岁海洋学家威里斯（Joshua Willis）说：「我们正在研究未来100年海平面可能上升数公尺的可能性，而这对全球数以亿计的人来说是巨大威胁，所以必然会引发一些担忧和惊讶。」

威里斯及组员轮流放置1.5公尺高的圆筒探测器至海中，并观测数据显示的海水温度及盐度高低。

威里斯正在调查较温暖的离岸水层如何接触冰川，而这又如何影响融冰速度。威里斯说：「许多人认为这里的冰层融化是因为空气温暖，有点像在吹风机下的冰块，但事实上海水侵蚀冰缘也是原因之一。」

「海水融化格陵兰」调查冬天的格陵兰冰川，并与过去5年收集的海水数据比对，威里斯希望这会让研究人员能更准确地预测海平面上升幅度。

格陵兰有3/4被北极海围绕，并有85%被冰覆盖，如果冰层完全消失，全球海平面将升高7公尺。北极地区暖化速度是全球平均值的2倍，这让资源丰富的丹麦属地格陵兰变成气候研究的重要地点。

因为太空探索预算减少，NASA从1970年代开始研究地球气候，并利用卫星观测地球。现今有轨道上有十几个卫星在观测地球海域、冰层、陆地及大气层，协助「海水融化格陵兰」等任务，而威里斯希望这些数据会为全球海平面上升提供更精确的预测。

威里斯说：「我认为身为气候科学家，我有责任向世界解释我们的发现。如果想避开气候变迁最严重的部分，我们将面临艰难抉择。」（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

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