此内容发布于2020年1月22日 上午7:20

（法新社利马21日电） 秘鲁当局今天表示，世界知名遗址马丘比丘（Machu Picchu）本月稍早遭外国游客破坏，为了以防再次破坏，当局现正安装监视摄影机。

负责维护这座遗址的巴斯坦特（Jose Bastante）告诉法新社：「我们将安装高科技监视器，以加强马丘比丘安全。」

巴斯坦特说，这个古迹的3个优势地点及四周山丘的进出点将安装18个监视器。他说，这将使他们能比较妥善地管制游客，以防出现违规行为；并表示，无人机也会出动。

被控破坏这个热门遗址的5名游客，上周被驱逐到玻利维亚，并禁止入境秘鲁15年。

第6位阿根廷籍游客葛梅兹（Nahuel Gomez）承认，破坏这个印加文明遗址的太阳圣殿（Temple of the Sun），因此遭开罚360美元（约新台币1万793元），还得支付1500美元（约新台币4.5万元）维修费给秘鲁文化部。

这名28岁的阿根廷青年同时被判3年4个月缓刑，但在罚锾支付后可以离境。

葛梅兹坦承自己试图挪动神殿墙壁的石块，结果石块掉落在地面形成凹痕，石块也有碎裂痕迹。

巴斯坦特表示：「造成的损坏严重，马丘比丘的完整性遭到破坏。」

相关当局指出，共4男和2女的这群人也疑似在这座具有600年历史的神殿内遗留排泄物。

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