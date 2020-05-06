此内容发布于2020年5月6日 上午8:50

（法新社巴黎6日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，美国歌星玛丹娜和诺贝尔和平奖得主尤努斯等众多名人，透过公开信呼吁各国在解除防疫封锁措施后要彻底变革，而不是「恢复常态」。

这封公开信今天刊登在法国「世界报」（Le Monde ），不仅玛丹娜（Madonna），还有好莱坞明星劳勃狄尼洛（Robert De Niro）、凯特布兰琪（Cate Blanchett）、珍芳达（Jane Fonda）及法国演员玛丽咏柯蒂亚（Marion Cotillard）等人都在信中署名，

公开信呼吁终止无限制的消费主义，且经济要「彻底转变」，以助于拯救地球。

除了尤努斯（Muhammad Yunus）外，更有众多诺贝尔医学、化学及物理学奖得主在这封公开信署名。信中写道：「我们认为『恢复常态』令人难以想像。」

他们指出，2019冠状病毒疾病疫情是场灾难，但也让人类有机会「检视什么是必要的」。信件提到：「这是全面性问题…跟疫情大流行不同…全球生态体系崩溃将造成难以估量的后果。」

共有200人在公开信署名，他们表示，现在各国领袖应该「抛弃现行却不具永续性的逻辑，并深切改革我们的目标、价值观和经济」。

信件还写道：「追求消费主义，以及沉迷于生产能力，让我们否定了生命本身的价值，包含植物、动物和许多人类的生命价值。」

「污染、气候变迁，加上我们仅存的自然区域遭到破坏，已使世界濒临崩溃。」（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram