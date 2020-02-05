此内容发布于2020年2月5日 下午9:05

（法新社华盛顿5日电） 美国今天以新型的重返载具试射一枚无武装的义勇兵三型（Minuteman III）洲际弹道飞弹，盼现代化这款旧型的陆基核武。

美国空军的声明指出，这枚飞弹自加州范登堡空军基地（Vandenberg Air Force Base）发射，在太平洋横越6700公里至马绍尔群岛（Marshall Islands）的瓜加林环礁（Kwajalein atoll）。

美国空军表示，这是一次「研发试射」，并非像去年10月2日进行的例行性试射。

美军第576飞行试验中队（576th Flight Test Squadron）指挥官柯贝尔（Omar Colbert）上校说：「义勇兵三型飞弹已经老旧，像这种现代化计画是必要的，以确保我国拥有可靠的核吓阻力量。」

自2005年以来，义勇兵三型飞弹一直是美国核武库唯一的陆基飞弹。

义勇兵三型飞弹被放在怀俄明州（Wyoming）、北达科他州（North Dakota）和蒙大拿州（Montana）等3处军事基地的飞弹发射井。

同为美国重要核武的三叉戟飞弹则部署在潜舰上，而战略轰炸机也装载核子装置。

美国空军指出，这次试射已筹备数月之久，并非针对全球事件或区域紧张关系的回应。

此前一天，美国才首度宣布已部署一艘装有弹头相对微型化核弹的潜舰。（译者：徐睿承/核稿：陈亦伟）

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