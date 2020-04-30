此内容发布于2020年4月30日 上午7:05

（法新社巴黎30日电） 国际能源总署（IEA）今天表示，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，预计今年全球能源相关碳排放将创下破纪录的近8%跌幅，原因是煤炭、石油和天然气需求空前减少。

IEA在「全球能源评论」（Global Energy Review）报告中，依据全球逾100天的电力需求进行分析，期间世界多数地区都为防疫采取封锁措施。

报告预测，2020年全球能源需求将减少6%，将比2008年金融危机期间跌幅还要高出7倍，并创下自二战以来的最大年减幅度。

IEA指出，这将等于少掉整个印度的能源需求，印度是全球第3大能源消耗国。先进经济体将面临最大跌幅，美国能源需求可能下降9%，欧盟可能下降11%。

IEA执行董事比罗尔（Fatih Birol）表示：「这是对整个能源世界的历史性冲击。几乎所有主要燃料需求都暴跌令人震惊，尤其是煤炭、石油和天然气需求。」

IEA指称，在能源消耗量下降之际，IEA留意到转向使用风力及太阳能等低碳能源的「重大转变」，这些能源预计将占全球发电量的40%，将比煤炭高出6个百分点。

整体而言，全球能源相关碳排放预计将减少近8%，创下自2010年以来的最低水平。

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