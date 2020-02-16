此内容发布于2020年2月16日 下午9:35

（法新社华盛顿16日电） 美国驻德国大使格瑞尼尔（Richard Grenell）今天表示，总统川普已扬言要与那些和中国科技大厂华为往来的国家断绝情报分享。

美国持续施压盟国，呼吁各国在下一代5G行动数据网路建置过程中禁用华为提供的设备，称这家全球数一数二大的科技公司会对国安构成风险。

格瑞尼尔表示，川普「指示我阐明，任何国家若选择使用不值得信赖的5G业者，将大大危及我们分享情报和资讯的能力」。

格瑞尼尔在推特上表示，川普今天在总统专机空军一号（Air Force One）上致电格瑞尼尔，要他传达这个讯息。

美国的主要欧洲盟国，特别是英国和法国，已经表示不会在5G网路建置作业中禁用华为设备，不过会采取相关限制。

美国表面上反应颇为收敛，但据说川普对英国感到相当不满。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）昨天在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）上表示，华为是「中国情报机构的特洛伊木马」。

华为强烈驳斥美方指控，北京当局也曾抨击美国「经济霸凌」。

美国政府14日以共谋诈欺和密谋窃取商业机密等16 项新罪名起诉华为，指控华为涉嫌「数十年来」窃取美国企业商业机密的行为；此前华为已遭控窃取美国电信商T-Mobile的商业机密。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

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