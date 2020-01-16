此内容发布于2020年1月16日 下午7:50

（法新社华盛顿16日电） 值美国总统川普面临弹劾审判之际，联邦参议院今天以压倒性票数通过新版北美贸易协定，成为他在贸易上连续第2次胜利。

法新社报导，经过简短辩论，参议员以89票对10票通过这项法案，批准「美国-墨西哥-加拿大协定」（USMCA）生效。

这项贸易协定面临参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）等人反对。舒默表示它未能应付气候变迁威胁；共和党籍宾州参议员杜美（Pat Toomey）则抱怨它竖立自由贸易壁垒。

鉴于美国-墨西哥-加拿大协定是由川普发起而进行谈判，因此无庸置疑他会签署成法。

美国国会通过这项洲际贸易协定不到一天前，美中甫达成部分贸易协议，暂止这全球前两大经济体贸易对抗，让农民和企业松了一口气。

华尔街对这项消息表达欢迎之意，收盘指数再创历史新高，为今年1月迄今第5度创高。

透过网路影片，墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）盛赞美参院通过此案，称这项消息「意义深长」，显示对「墨西哥信心增加」且将带来成长和投资。

美国-墨西哥-加拿大协定为1994年签署的北美自由贸易协定（North American Free Trade Agreement，NAFTA）的更新法案。川普长期以来严厉谴责NAFTA造成工作流失，并威胁要彻底废除它。

墨西哥国会议员上月已投票通过采行这项新版贸易协定，加拿大国会尚未对协定条文进行表决。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）

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