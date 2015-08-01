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此内容发布于2015年8月1日 上午10:35 最后更新 - 2015年8月1日 -10:35

（法新社华盛顿1日电） 美国牙医神箭手诱杀辛巴威国家公园内1头明星狮子王，在全球引起公愤。他的例子血淋淋地提醒我们，在这个社群媒体世代，虚拟丛林就在那儿。

猎杀狮子的牙医巴默（Walter Palmer）加入一些前人行列，无论有名没名，他们都曾在推特（Twitter）与脸书（Facebook）遭到公然，甚至残酷地羞辱。

动保团体善待动物组织（PETA）在推文上说：「必须将他引渡、问罪，最好是吊死。」

数名网友也回应说：「我希望你在地狱被烧死。」遭猎杀的明星狮子塞西尔（Cecil）成了过去1周推特最热门的主题标签。

巴默在案发后不愿公开露面，加上辛巴威要求引渡，网路上出现将他处以石刑、酷刑，甚至喂狮群的言论。

美国北卡罗来纳州梅雷迪思学院（Meredith College）社会学教授布朗（Lori Brown）说：「透过社群媒体公然羞辱，显然是我们社会民众非正式『惩罚』违规犯纪者的方式，即便这项规范不见得是法律。」

她告诉记者：「有些人只是要讥讽，但有些人却是真的想朝他丢东西，或伤害此人。」

布朗表示：「这类公众羞辱有其危险，或是潜在残忍的一面。」（译者：中央社陈怡君）

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