此内容发布于2019年8月19日 下午10:20

（法新社华盛顿19日电） 美国国防部今天宣布，已测试一枚地面发射的中程巡弋飞弹，距美方退出冷战时期与俄罗斯签定的中程核飞弹条约（INF）仅数周，而这项条约就是要根除这类能装置核弹头的飞弹。

这枚飞弹昨天自加州洛杉矶外海美国海军控制下的圣尼古拉斯岛（San Nicolas）发射，国防部发表声明说，「测试弹在脱离地面机动发射架后，飞行了500公里以上距离，精准命中目标」。

声明中说：「从本次试射搜集的数据和获取的经验有助于国防部研发未来的中程军力。」

尽管国防部称，这枚飞弹是「传统模组化设计」，也就是不会装置核弹头，但仍足以显示，美国在退出中程核飞弹条约后，现正强化核子战力。

美国国防部长艾斯培（Mark Esper）本月稍早表示，不再受制于INF后，美国已开始研发「机动、传统、陆基的巡弋飞弹与弹道飞弹」。

艾斯培说：「我们退出（INF）后，国防部将全力研发这类陆基传统飞弹，以审慎因应俄国之举。」他还强调美国并非制造新一轮军备竞赛，因为美国目前不打算制造搭载核弹头的中、短程飞弹，「是俄国人在研发不合规定、能搭载核弹头的武器」。

艾斯培还表示，五角大厦倾向在亚洲部署新的中长程飞弹。此举极可能激怒未参与INF的中国。

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